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Ataşehir'de tamirhane yangını

- Oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Genel 04.10.2019, 20:37
Ataşehir'de tamirhane yangını

İSTANBUL (AA) - Ataşehir’de oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İçerenköy Ertaç Sokak’ta bulunan bir oto tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yedek parça ve boyaların bulunduğu tamirhanedeki yangın kısa sürede yayılırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle tamirhanede hasar oluştu.


#ataşehir #itfaiye #oto tamirhane #yangın
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