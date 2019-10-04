Ataşehir'de tamirhane yangını

İSTANBUL (AA) - Ataşehir’de oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İçerenköy Ertaç Sokak’ta bulunan bir oto tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yedek parça ve boyaların bulunduğu tamirhanedeki yangın kısa sürede yayılırken, çevredekiler durumuye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle tamirhanede hasar oluştu.



