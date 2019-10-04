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Ataşehir'de tamirhane yangını
- Oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Genel 04.10.2019, 20:37
İSTANBUL (AA) - Ataşehir’de oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
İçerenköy Ertaç Sokak’ta bulunan bir oto tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle tamirhanede hasar oluştu.
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