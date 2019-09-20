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Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı

ORDU (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Genel 19.09.2019, 22:08 20.09.2019, 09:50
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı

ORDU (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, rıhtım mevkisine kadar yürüdü. Burada gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Atatürk'ün Ordu'ya teşrifiyle ilgili bir dizi program ve etkinlik düzenlediklerini anlatan Yavuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, devletimizin kurucusu olarak askeri dehası, siyasi kişiliği, devlet adamlığı, reformculuğu ve en önemlisi de tam bağımsız bir Türkiye hayali ve ideali peşinde koşan, yeni baştan küllerinden yeni bir devlet oluşturan büyük bir lider olarak dün de bugün de yarın da hepimiz için bir ışık ve umut kaynağı olmaya elbette devam edecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise hem Gaziler Günü'nü hem de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Atatürk'ün rol model ve büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Güler, "Ordu'muzda bir eksiklik vardı. Bu eksikliği tamamladık. Bu eksikliği estetik yönden ve aynı zamanda anlamlı bir sözle bütün hale getiren bir eserle Ordu'muza bu çalışmayı Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladık. İnşallah anlamlı sözüyle de bizlere ışık tutacak bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün kente gelişine ilişkin hazırlanan video filmi izlendi.

Ardından 5,5 metre genişliği ve 6,5 metre yüksekliğindeki Atatürk silüetinin açılış kurdelesi katılımcılarca kesildi.

Havai fişek gösterisinin ardından protokol üyeleri, Atatürk silüetinin önünde fotoğraf çektirdi.

Karadeniz Sahili'ndeki manzarayla bütünleşen Atatürk silüeti, ışıklandırmasıyla da katılımcılar tarafından ilgi gördü.

#Atatürk silüeti #Mustafa Kemal Atatürk #ordu
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