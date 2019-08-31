Son Dakika
Balık sezonu başladı, Karadenizli balıkçılar denize açıldı
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Galatasaray Falcao’yu KAP’a bildirdi
Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu
“Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü”
Osmanlı Devletinin ilk telsiz ve telgraf istasyonu
İlk yarıda 1 gol var
Şenol Güneş yakın takipte

Ateşlenen çocuğa müdahale edilmediği iddiası

- Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok: "Hasta yakınları arka kısımda bulunan ve o saatte hasta yatışı olmayan müşahede odasına kendilerine herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen gitmişlerdir. Görüntüler kasıtlı ve kurgulanarak çekilmiştir"

Genel 31.08.2019, 18:02
Ateşlenen çocuğa müdahale edilmediği iddiası
banner63

ŞANLIURFA (AA) - Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, ateşlenen çocuğa müdahale edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eşiyok, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan hastaneye yüksek ateş şikayetiyle başvuran çocuğa müdahale edilmediği iddialarına ilişkin, olayın gerçek dışı ve kurgu olduğunu belirtti.

Olayda ismi geçen 3 yaşındaki çocuğun, 30 Ağustos günü 23.46'da Suruç Devlet Hastanesi acil servisine karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu aktaran Eşiyok, şunları kaydetti:

"23.51'de muayene olarak ishal tanısı ile gerekli ilaçlar reçete edilmiştir. Hastanın işlem formunda vitalleri stabil, ateşi normal olarak ölçülmüştür. Hastayı muayene eden hekim tarafından herhangi bir tedavi uygulaması yapılmamıştır. Acil serviste gerekli tüm alanlarda yeterli sağlık personeli görevlendirilmiştir ancak belirtilen saatte aile içi kavga nedeniyle acil servise birkaç yaralının aynı anda girişi olmuş ve personeller acil vakaya yönlendirilmiştir. Hastanemizde 15'er yataklı 2 oda, 4 yataklı 1 oda ve 34 yataklı 1 oda olmak üzere 3 adet müşahede odası bulunmaktadır. Hasta yakınları arka kısımda bulunan ve o saatte hasta yatışı olmayan müşahede odasına, kendilerine herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen gitmişlerdir. Görüntüler kasıtlı ve kurgulanarak çekilmiştir. "


#hastane #İdari soruşturma #Suruç #Suruç Devlet Hastanesi #Şanlıurfa #yüksek ateş
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Antalyaspor 3 4
9. Sivasspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Beşiktaş 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 2 3
10. Bursaspor 2 3
11. Balıkesirspor 2 3
12. Menemen Belediyespor 2 3
13. İstanbulspor 3 2
14. Altay 2 1
15. Boluspor 3 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Getafe 3 2
14. Villarreal 2 1
15. Granada 2 1
16. Eibar 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@