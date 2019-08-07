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ATG CIP Salonu 8 Ağustos’ta açılıyor
Ankara Tren Garı (ATG) CIP Salonu, TCDD ve Vakıfbank iş birliğiyle 8 Ağustos’ta açılacak.
Genel 07.08.2019, 13:43
Ankara Tren Garı (ATG) CIP Salonu, TCDD ve Vakıfbank iş birliğiyle 8 Ağustos’ta açılacak.
Yılda 5 milyon 500 bin Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcu sirkülasyonu bulunan ATG’de hizmete verilecek 250 metrekarelik CIP Salonunda her türlü konfor dikkate alındı. İnternet ve yiyecek/içecek servisinin olduğu CIP Salonu’ndan, “YHT Business”, “YHT Business Plus” ve “YHT Ekonomi Plus” bileti olanlar ile Vakıfbank’ın belirlediği Vakıfkart sahipleri yararlanabilecek.
Ayrıca, TCDD ve Vakıfbank’ın diğer YHT garlarında da CIP Salonu açılması için iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.(Mevlüt Hasgül/İHA)
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