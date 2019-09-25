ATMACA hedefi 12’den vurdu
Milli gemi savar füzesi ATMACA, 10 yıllık çalışmanın ardından atış testlerine devam ediyor. Atmaca, son atış testini de başarıyla gerçekleştirdi.
Milli gemi savar füzesi ATMACA, 10 yıllık çalışmanın ardından atış testlerine devam ediyor. Atmaca, son atış testini de başarıyla gerçekleştirdi.
Yapımına 2009 yılında başlanan ve 10 yıllık bir çalışmanın sonunda 2018 yılının Kasım ayında ilk test görüntüleri yayınlanan milli gemi savar füzesi ATMACA, yeni test atışını da başarıyla gerçekleştirdi.
Atışa dair görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, "ATMACA füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik. ATMACA seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. ATMACA’lar MİLGEM’lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak" ifadelerini kullanarak paylaştı.
Seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanları Aselsan tarafından üretilen ATMACA, yaklaşık 800 kilogramlık ağırlığa sahip. ATMACA, suyun üzerinde bulunan hedefleri imha etmek için gemiden ateşlenerek 250 kilometre menzile ulaşabilme özelliğinide barındırıyor.(Mevlüt Hasgül/İHA)
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