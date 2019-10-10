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Attila İlhan, vefatının 14. yılında anıldı

- Kadıköy Belediyesi ve Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen gecede, Kerem Alışık ve Şenay Gürler İlhan'ın şiirlerini okudu

Genel 10.10.2019, 22:07
Attila İlhan, vefatının 14. yılında anıldı
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İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Attila İlhan, vefatının 14. yılında Kadıköy Belediyesi ve Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, İlhan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyonla başladı.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral, törende yaptığı konuşmada, Attila İlhan'la 1970'li yıllarda tanıştığını belirterek, "Attila İlhan deyince içimi hüzünlü bir gülümseme kaplıyor. Çok güzel bir insandı. Onunla sohbet ettiğiniz vakit mutlaka ve mutlaka yeni bir şeyler öğreniyordunuz." ifadelerini kullandı.

Oral, İlhan'ın geleneksel halk şiiri, divan edebiyatı ve dünya edebiyatından bir bileşime ulaşan şiirleriyle kendi kuşağını aşka aşık ettiğini söyledi.

İlhan’ın kent şiirini yazdığını aktaran Oral, roman, hikaye, deneme ve şiir gibi bütün türlerde kenti ve kentlileri anlattığını dile getirdi.

11. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon yarışmasında birinci olan Ebru Ayyıldız da Attila İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına yönelik bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Kerem Alışık ve Şenay Gürler İlhan'ın "Ben Sana Mecburum", "Korkarım", "Üçüncü Şahsın Şiiri", "An Gelir" gibi sevilen şiirlerini piyano eşliğinde yorumladı.

Program, Ferhat Göçer'in müzik dinletisiyle sona erdi.

#Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi #Attila İlhan
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