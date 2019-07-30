Flaş Haber'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyeyede
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'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyeyede
Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 kişiden,...
Genel 30.07.2019, 12:43
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