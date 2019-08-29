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Avcılar'da aynı yerde iki zincirleme kaza: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da aynı yerde arka arkaya meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Genel 29.08.2019, 04:23 29.08.2019, 10:53
Avcılar'da aynı yerde iki zincirleme kaza: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da aynı yerde arka arkaya meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan bir kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürdüğü sırada aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi.

Yine 4 aracın karıştığı ikinci kazada da 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Bu arada, kaza yapan araçlardan birinde bulunan bir kişi bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçip kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Ankara istikametine yol bir süre trafiğe kapanırken kazaya karışan 8 aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

#avcılar #Avcılarda aynı yerde ikinci kaza: 3 yaralı #Zincirleme trafik Kazası
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