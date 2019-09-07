Son Dakika
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişimi
"4. Kadıköy Plak Günleri" başladı
İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı
Kadına şiddete uluslararası turnuvada tepki
Tekirdağ'da ATV aracı devrildi: 1 ölü
Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor
Bakan Soylu, terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti
Bakan Soylu: "Kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir"

Avcılar'da havai fişek yasaklandı

- İlçe Belediye Meclisinde alınan karar göre, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında havai fişek kullanılmayacak

Genel 07.09.2019, 13:17 07.09.2019, 13:21
Avcılar'da havai fişek yasaklandı
banner63

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediye Meclisi, ilçe sınırlarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandı.

Belediye meclisinin aldığı karara göre, ilçe sınırlarındaki çay bahçesi, kafe, restoran, düğün salonu gibi mekanlarda ya da sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turan Hançerli, havai fişek gösterilerinin gürültü kirliliği oluşturmasının, insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra göç yolları üzerinde olan ilçede göçmen kuşlara zarar verebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

#Avcılar Belediyesi #belediye meclisi kararı #havai fişek
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@