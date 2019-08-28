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Avcılar’da 3 top mermisi bulundu

- Mühimmatın 1930’lu yıllara ait olduğu tahmin ediliyor

Genel 28.08.2019, 13:01
Avcılar’da 3 top mermisi bulundu
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İSTANBUL (AA) -İstanbul Avcılar’daki bir işyerinin bahçesinde 3 eski top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesindeki malzemeleri kaldıran çalışanlar, 3 eski top mermisi buldu. Çalışanları bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.

Olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

İncelemenin ardından, top mermileri güvenli bir şekilde alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Mühimmatın, 1930’lu yıllara ait olduğu tahmin ediliyor.

#3 top mermisi #avcılar #inceleme #polis
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