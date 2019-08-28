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Avcılar’da 3 top mermisi bulundu
- Mühimmatın 1930’lu yıllara ait olduğu tahmin ediliyor
Genel 28.08.2019, 13:01
İSTANBUL (AA) -İstanbul Avcılar’daki bir işyerinin bahçesinde 3 eski top mermisi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesindeki malzemeleri kaldıran çalışanlar, 3 eski top mermisi buldu. Çalışanları bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.
İncelemenin ardından, top mermileri güvenli bir şekilde alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Mühimmatın, 1930’lu yıllara ait olduğu tahmin ediliyor.
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