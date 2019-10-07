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Avcılar’da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’da hasar gördüğü tespit edilen bir bina daha tahliye edilerek mühürlendi. Bina drone ile havadan da görüntülendi.
Genel 07.10.2019, 18:12
Avcılar’da 5,8’lik depremin ardından hasarlı binaların tahliyesi devam ediyor. Cihangir Mahallesi’nde kolonlarında çatlak ve korozyon olduğu belirlenen Sarıgül Apartmanı’ndaki vatandaşlar belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bina daha sonra mühürlendi. 40 yıldır oturdukları binadan tahliye edilen bir kadın, "Binayı bıraktıktan sonra ben de Adana’ya gideceğim" dedi.(İHA)
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