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Avcılar’da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde depremde temelinde çatlak oluşan 4 katlı bir bina zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.

Genel 26.09.2019, 19:14
Avcılar’da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde depremde temelinde çatlak oluşan 4 katlı bir bina zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.

Silivri açıklarında saat 13.59’da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Avcılar Merkez Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir evin temelinde çatlaklar meydana geldi. Temelinde çatlak oluşan bina, zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. Vatandaşlar, yanlarına sadece önemli eşyalarını alarak evlerini boşalttı.

(İHA)
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