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Avcılar’da yan yatan bina mühürlendi
Avcılar E-5 karayolu yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ihbar neticesinde belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yana yatık duran bina havadan drone ile de görüntülendi.
Genel 07.10.2019, 13:54
Avcılar E-5 karayolu yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ihbar neticesinde belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yana yatık duran bina havadan drone ile de görüntülendi.
Binanın yıllardır yana yatık halde olduğunu söyleyen bir vatandaş, “ Son depremden sonra hasarın arttığı görülüyor. Şu anda mühürlüyorlar”dedi.
Öte yandan binanın son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın bitişindeki binaya doğru yan yattığı görülüyor.(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)
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