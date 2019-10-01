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Avcılar'da yolcu midibüsü direğe çarptı

- D-100 Karayolu yan yolda aydınlatma direğine çarpan yolcu midibüsündeki 3 kişi hafif yaralandı

Genel 01.10.2019, 14:49
Avcılar'da yolcu midibüsü direğe çarptı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da yolcu midibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, 3 yolcu hafif yaralandı.

Kıraç-Yenibosna seferini yapan yolcu midibüsü, D-100 Karayolu'nun Cihangir mevkisinde yan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, midibüsteki 3 yolcu hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 3 yolcuyu hastaneye sevk etti.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.


#kaza
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