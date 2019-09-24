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Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı yapıldı.

Genel 24.09.2019, 17:00 24.09.2019, 17:18
Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı yapıldı.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra 65 ülkeden 41 meclis başkanı, milletvekilleri ve 14 uluslararası örgütten çok sayıda delege katıldı.

Toplantıda, Avrasya kıtasında entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi yolları, çeşitli alanlarda çok taraflı projelerin uygulanması, bu projelere yasal destek ve diğer konular tartışıldı.

Toplantıda kabul edilen sonuç bildirgesinde bir sonraki toplantının Endonezya'da yapılması kararlaştırıldı.

Nigmatulin, yaptığı konuşmada, böyle güncel toplantıların ülkelerin yakınlaşması için etkin yolların bulunmasını sağladığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya ülkeleri parlamento başkanları toplantısının üçüncüsünü geçen yıl Antalya'da düzenlediklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Kapsamının genişlemesini ve kurumsallaşmasını istiyorduk. Nitekim Antalya'da 39 ülkeden temsilci katıldı, bugün dördüncüsü yapılırken 65 ülke katıldı. Bu da dünyada bu konularla uluslararası zeminlerle ilgili bir ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Bir arayış içerisinde bütün ülkeler, görüşlerini ifade edecekleri ve yapılan toplantılar sonucunda dünya barışına katkı yapacak bir durumun ortaya çıkmasını arzu ediyor herkes."

Şentop ayrıca, "Parlamenter diplomasisi alanında önemli bir adım bu toplantı. Dünya barışı bakımından da iyi bir zemin olacak." dedi.

2016'dan itibaren yapılan Avrasya Parlamentoları Başkanları Toplantısı, Avrupa ve Asya ülkeleri parlamentoları arası çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

Toplantının üçüncüsü geçen yıl Antalya'da gerçekleştirilmişti.

#Avrasya Parlamento Başkanları toplantısı
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