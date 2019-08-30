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Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda değişmedi

- Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik temmuz ayında yüzde 7,5'te sabit kalarak, Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyesini korudu

Genel 30.08.2019, 11:13 30.08.2019, 13:27
Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda değişmedi
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BERLİN (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik, temmuz ayında yüzde 7,5’te sabit kalarak Temmuz 2008’den beri en düşük düzeyinde kalmayı sürdürdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 7,5 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, temmuz ayında değişmeyerek, Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

AB'de ise haziran ayında yüzde 6,3 seviyesindeki işsizlik, temmuzda değişmedi.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 15 milyon 613 bin olurken, bunun 12 milyon 322 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de haziran ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,1 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3 ile Almanya izlerken, en yüksek işsizlik ise yüzde 17,2 ile Yunanistan ve yüzde 13,9 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, temmuzda AB'de 3 milyon 195 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 245 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,3 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.

Temmuz 2018'e göre, AB'de işsizlik yüzde 6,8'den yüzde 6,3'e, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 8,1'den yüzde 7,5'ine gerilemiş oldu.

#Avro bölgesi #işsizlik #temmuz
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