Son Dakika
Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 19 oldu!
Süper Lig'in starları bu kez topla değil okla vurdular!
Fransa’da polis merkezine bıçaklı saldırı
Maçlara cüzdansız giriş dönemi başlıyor!
Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit 7 yaralı
Türkiye’nin "Ruh Sağlığı Haritası" kitap oldu

Avrupa Birliği'nden Irak'ta itidal çağrısı

- Avrupa Birliği, Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerde başlayan gösterilere ilişkin itidal çağrısı yaptı

Genel 03.10.2019, 17:50
Avrupa Birliği'nden Irak'ta itidal çağrısı
banner63

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve devletin olmaması" nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin azami itidal göstermesi ve eylemlerin barışçıl yürütülmesi beklentisini ifade etti.

AB'nin olaylara ilişkin hızla ve güvenli biçimde soruşturma açılmasını desteklediği kaydedildi.

Irak'taki gösterilerin, halkın isteklerinin yerine getirilmesinin aciliyetini ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, özellikle etkili ekonomik reformların hayata geçirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Irak'ta, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak İnsan Hakları Örgütüne göre gösterilerde en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

#ab #bağdat #ırak
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@