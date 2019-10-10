"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların arkasında biz de varız"
- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların, insan haklarının arkasında biz de varız"
ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) temel hakların, insan haklarının arkasında biz de varız." dedi.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, Alman Avukatlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) Bireysel Başvuru" konulu çalıştayda konuşan Feyzioğlu, dün 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli'nin düzenlendiğini hatırlattı.
Feyzioğlu, Kutadgu Bilig'in de özünde adalet olduğuna işaret etti.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının önemli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, bu hakkın Türkiye'nin önünü açtığını söyledi.
Bireysel başvuru hakkının Türkiye'nin felaketlere sürüklenmesini, toplumsal patlamayla birbirine düşmesini de önlediğini dile getiren Feyzioğlu, Avrupa Konseyi ve AİHM ilişkilerine de değindi.
Türkiye'nin Avrupa Konseyinin esas parçası olduğunun altını çizen Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"AİHM yabancı mahkeme değil, bizim mahkememiz. Bunu içimize sindirelim. Konsey, bizim konseyimiz, mahkeme bizim mahkememiz. Yabancının mahkemesi değil ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların, insan haklarının arkasında biz de varız."
Programa TBB Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, yönetim kurulu üyeleri ve Alman Avukatlar Birliğinden yetkililer katıldı.
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