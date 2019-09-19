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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye aleyhtarı karar!

Avrupa Parlamentosu, terör bağlantıları nedeniyle Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını kınayan bir karara imza attı.

Genel 19.09.2019, 15:16 Ramazan Durmuş
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye aleyhtarı karar!

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'de terör bağlantıları nedeniyle üç Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasını kınayan bir karar taslağını kabul etti.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, el kaldırarak oylama yöntemiyle aldığı kararda, Türkiye'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını kınadı.

Kararda, söz konusu belediye başkanlarının terörle bağlantıları olduğu yönündeki iddiaların "tartışılır" olduğu ifade edilirken, kayyum atamalarının demokratik yapıyı zedelediği savunuldu.

Kararda, söz konusu belediye başkanlarının tekrar görevlerine iade edilmesi çağrısı yapıldı.

Dinlemeden oyladılar

AP Genel Kurulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen "Türkiye'deki Durum" başlıklı tartışma oturumuna çok az sayıda milletvekilinin katılması dikkati çekti.

Diğer yandan tartışmaları dinlemeyen milletvekilleri, oylama sürecinde hazır bulundu.

KPK Başkanı Karayel mektup yollamıştı

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, dün AP milletvekilleri için bir mektup kaleme alarak, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının neden görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Söz konusu belediye başkanlarına ilişkin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve üst düzey yöneticilik yapmak gerekçeleriyle çok sayıda soruşturma ve adli kovuşturma yürütüldüğünü anımsatan Karayel, "Hiçbir demokrasinin, yetkisini kötüye kullanan ve terörü destekleyen bir belediye başkanının yasa dışı faaliyetlerine izin vereceğini düşünmüyorum." vurgusunu yapmıştı.

#Avrupa Pralamentosu #Türkiye aleyhtarı karar #HDPli belediyelere kayyum
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