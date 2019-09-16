Avrupa'ya düzensiz göç ağustosta arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'ya düzensiz göçmen geçişinde ağustosta önceki aya göre yüzde 9 artış yaşandığı bildirildi.

Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX'ten yapılan açıklamada, Avrupa'ya ağustosta 12 bin 900 düzensiz göçmenin giriş yaptığı ve önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 9'luk artış olduğu belirtildi.

2019'un sekiz ayında ise Avrupa'ya 68 bin 700 düzensiz göçmenin geldiği, bu oranın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 daha düşük olduğu kaydedildi.

Doğu Akdeniz rotasıyla Avrupa'ya gelen her 5 düzensiz göçmenden 2'sinin Afgan olduğu belirtilen açıklamada, Batı Akdeniz rotasında ise çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu ifade edildi.