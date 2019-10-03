Avrupa'daki düzensiz göç krizi
- Yunanistan, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de düzensiz göç konusunda ortak inisiyatif alma kararı verdi
ATİNA (AA) - Yunanistan, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Doğu Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele için Avrupa Birliği (AB) içerisinde ortak inisiyatif üstlenme kararı aldığı bildirildi.
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY'nin "Eastern Mediterranean Migration Route Initiative" başlığı altında hazırladığı ve gelecek hafta AB Adalet ve İçişleri Konseyine sunmayı planladığı inisiyatifin amacının Doğu Akdeniz'de düzensiz göç akınlarından birinci derecede etkilenen ülkelere daha fazla destek ve finansman sağlanması olduğu belirtildi.
"Üç ülke, insan taciri ağlarının kökünden sökülmesi, Avrupa'ya yeni yasa dışı yolların oluşmasının engellenmesi ve geri dönüşlerin güvence altına alınması çerçevesinde AB-Türkiye Anlaşması'nın sonuç verici şekilde uygulanmasını destekliyor. Üç ülke Avrupa Birliği’ni ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz ülkelerine daha fazla kaynak sağlanmasını olumlu şekilde değerlendirmeleri ve AB’nin 2021-2026 bütçe tasarısının oluşturulması öncesinde, mülteci ve sığınmacı kriziyle mücadeleye daha fazla finans sağlamayı taahhüt etmeleri konusunda cesaretlendirmektedir."
İnisiyatif kararının gelecek hafta Lüksemburg'da Adalet ve İçişleri Konseyine sunulduktan sonra resmiyet kazanacağı kaydedildi.
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