Son Dakika
Kuşatma Yedi Uyuyanlar sinemalarda
İstanbul'da kaçak içki operasyonu: 6 ton etil alkol ele geçirildi
Pençe Harekatı: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Piyasalarda gün sonu 3 Ekim 2019
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Samsun’da pompalı tüfekli saldırıda 3’ü kazara 4 kişi yaralandı

Avrupa'daki düzensiz göç krizi

- Yunanistan, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de düzensiz göç konusunda ortak inisiyatif alma kararı verdi

Genel 03.10.2019, 20:59
Avrupa'daki düzensiz göç krizi

ATİNA (AA) - Yunanistan, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Doğu Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele için Avrupa Birliği (AB) içerisinde ortak inisiyatif üstlenme kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY'nin "Eastern Mediterranean Migration Route Initiative" başlığı altında hazırladığı ve gelecek hafta AB Adalet ve İçişleri Konseyine sunmayı planladığı inisiyatifin amacının Doğu Akdeniz'de düzensiz göç akınlarından birinci derecede etkilenen ülkelere daha fazla destek ve finansman sağlanması olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY'nin, AB-Türkiye Anlaşması'nı desteklediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Üç ülke, insan taciri ağlarının kökünden sökülmesi, Avrupa'ya yeni yasa dışı yolların oluşmasının engellenmesi ve geri dönüşlerin güvence altına alınması çerçevesinde AB-Türkiye Anlaşması'nın sonuç verici şekilde uygulanmasını destekliyor. Üç ülke Avrupa Birliği’ni ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz ülkelerine daha fazla kaynak sağlanmasını olumlu şekilde değerlendirmeleri ve AB’nin 2021-2026 bütçe tasarısının oluşturulması öncesinde, mülteci ve sığınmacı kriziyle mücadeleye daha fazla finans sağlamayı taahhüt etmeleri konusunda cesaretlendirmektedir."

İnisiyatif kararının gelecek hafta Lüksemburg'da Adalet ve İçişleri Konseyine sunulduktan sonra resmiyet kazanacağı kaydedildi.

#düzensiz göç #ortak inisiyatif
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@