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Avustralya'da çevreci aktivistlere gözaltı

- İklim değişikliğine çözüm talebiyle yolları kapatan çevreci aktivistlerden 7'si daha gözaltına alındı

Genel 08.10.2019, 10:36
Avustralya'da çevreci aktivistlere gözaltı
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MELBOURNE (AA) - İklim değişikliğine çözüm bulunmasını talebiyle Avustralya'nın Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde eylem yapan çevreci aktivistlerden 7'si daha gözaltına alındı.

Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth kentlerinde, "Extinction Rebellion" (Yokoluş İsyanı) adlı grup üyeleri tarafından organize edilen çevre eylemleri ikinci gününe girdi.

Binlerce çevrecinin katımlıyla, iklim değişikliği, türlerin yok olması, biyolojik çeşitlilik kaybı, sosyal ve ekonomik çöküşe karşı sivil itaatsizlik söylemleriyle dün başlayan gösterilerde 49 aktivistin gözaltına alınmasının ardından bugünkü eylemlerde Sydney'de 6, Brisbane'de ise bir eylemci gözaltına alındı.

Sydney'de gözaltına alınan göstericilerin caddeyi trafiğe kapatmaktan, Brisbane'deki eylemcinin ise kent merkezindeki köprüden sarkarak gösteri yapmaktan gözaltına alındığı açıklandı.

Öte yandan Melbourne'de sabah saatlerindeki yoğun yağmura rağmen Victoria Eyalet Parlamentosu önündeki Spring Street'i trafiğe kapatan eylemciler, "Ne İstiyoruz? İklim Hareketi. Ne Zaman? Şimdi!" sloganı attı.

Dün başlayan eylemlerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

#Avustralya #Gösteri #iklim değişikliği
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