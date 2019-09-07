Son Dakika
"Maarif okulları, Bosna Hersekliler için cazibe eğitim merkezi haline geldi"
Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla 139 kişiye tutuklama
Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı
İdlib’de insanlık dramı
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Türkiye milli teknoloji hedefini göklere taşıyor
Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi
Dünya Motokros Şampiyonası
Otizmli ikizlerin hedefi milli forma
"Yerel para kullanımı Ukrayna ile ticaretimizi artıracak"
7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı

Avustralya’da helikopter düştü

- Yeni Güney Galler eyaletinde düşen helikopterdeki beş kişinin hayatından endişe ediliyor

Genel 07.09.2019, 10:43
Avustralya’da helikopter düştü
banner63

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Anna Bay kasabasında düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatından endişe edildiği bildirildi.

NSW Eyalet Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 kadın ve 4 erkeğin bulunduğu özel helikopter dün akşam saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle Anna Bay kasabası sahilinde düştü.

Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’den Yeni Güney Galler eyaletindeki Bankstown kentine gittiği belirtilen ve bölgedeki fırtına nedeniyle enkazına ulaşılamayan Bell UH1 tipi helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesinden (AMSA) yapılan açıklamada, helikopterdekilerin yaşadığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi.

Helikopterin enkazını belirlemede hava şartlarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, ‘‘Önümüzdeki 24-48 saat içindeki öngörümüz, hava şartları tam olarak konumlandırmaya elverişli değil, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” ifadesi kullanıldı.



#5 kişi kayıp #Avustralya #helikopter düştü
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@