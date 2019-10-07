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Avustralyalı milletvekili Tim Wilson Hong Kong'da protestocularla yürüdü

PERTH (AA) - Avustralya'da iktidardaki Liberal Partinin milletvekili Tim Wilson, protestolara destek için hafta sonu Hong Kong'da göstericilerle yürüdü. Avustralya İnsan Hakları Komisyonunun eski üyesi olan Tim Wilson, Hong Kong'da pazar...

Genel 07.10.2019, 12:54
Avustralyalı milletvekili Tim Wilson Hong Kong'da protestocularla yürüdü
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PERTH (AA) - Avustralya'da iktidardaki Liberal Partinin milletvekili Tim Wilson, protestolara destek için hafta sonu Hong Kong'da göstericilerle yürüdü.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonunun eski üyesi olan Tim Wilson, Hong Kong'da pazar günü maske yasağına karşı yapılan gösteriye katıldı.

Wilson, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı protestolardan ilham aldığını belirterek "şiddet içermeyen protesto" gösterilerini desteklediği vurgusunu yaptı.

ABC Radyosuna konuşan Wilson, "otoriter rejimlerin baskıcı olduğu ve bu yüzden insanların gelecekleri için buna karşı çıktığı" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, Hong Kong'daki yürüyüşe katılan Wilson'ın "tribünlere oynadığı" yorumunu yaptı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, Hong Kong'daki gösterilerle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalarda temkinli davrandığı ifade ediliyor.

Pekin yönetimi Hong Kong'da yaşananların bir iç mesele olduğunu, dışarıdan müdahale ve eleştiriyi kınadıkları açıklaması yapmıştı.

- Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü", eylül ayında da tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

#Avustralya #Hong Kong #Liberal Parti #milletvekili Tim Wilson
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