Avusturalya'da "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı"
- Melbourne kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde tüm şehitler için anma programı düzenlendi
MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı" kapsamında tüm şehitler dualarla anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm şehitler için anma programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde cuma namazı öncesi "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı" adı altında düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı.
- "Allah bu milleti bağımsızlığından ayırmasın"
Cuma hutbesinin de şehitlere ayrıldığı programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, Türk milleti için ağustos ayının zaferler ayı olduğunu söyledi.
Anadolu'yu vatan yapan şehitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliğine bağlı bütün camilerde cuma namazından önce Mevlid-i Şerif, hatim ve ardından da dualarla anıldığını hatırlatan Prof. Dr. Nuh Arslantaş, "Allah bu milleti tekrar eski günlerine döndürmesin, bağımsızlığından ayırmasın, bizlere vatan bırakan atalarımıza da bizleri layık torunlar olmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
Anma programı ve cuma namazı sonrasında camiyi dolduran vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.
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