Avusturya’da iklim değişikliği protestosu

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da 60 binin üzerinde gösterici, iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevrenin korunması için daha etkin politikalar hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Başkentin önemli meydanlarından Karlsplatz’da toplanan göstericiler, şehrin en işlek caddelerini trafiğe kapatarak Kahramanlar Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Başka dünya yok", "Geleceğe sahip çık" ve "İklim adaleti için birlik" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerjinin teşvik edilerek karbon emisyonunun çevreye verdiği zararların azaltılması için kalıcı yeni düzenlemeler yapılması istendi.

Göstericiler, özellikle küresel firmaların çevreyi tahrip edici faaliyetlerinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Protestoyu düzenleyen sivil toplum kuruluşu yetkilileri, protestonun ülke tarihinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için yapılmış en büyük gösteri olduğunu vurguladı.

Çok sayıda sanatçının sahne alarak destek verdiği gösteride, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.