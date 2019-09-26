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Avusturya'da Nazi propagandasına 16 ay hapis cezası
- Linz kentinde düzenlenen dini törende Nazi propagandası yapan bir kişi 16 ay hapis cezasına çarptırıldı
Genel 26.09.2019, 15:46
VİYANA (AA) - Avusturya'nın Linz kentinde dini törende "Hitler selamı" vererek ibadet halindeki insanları rahatsız edip, tehdit eden bir Avusturyalı hakkında mahkeme, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 ay hapis cezası kararı aldı.
Linz Bölge Mahkemesinde, 2018'de dini törende Nazi propagandası yaparak ibadet eden insanları tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan 35 yaşındaki Avusturyalı hakkındaki dava karara bağlandı.
Avusturyalının avukatı ise müvekkilinin alkol bağımlısı olduğunu, Nazileri desteklemediğini savundu.
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