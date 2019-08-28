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Ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri bulundu
- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlalarında tespit edilen 123 bin 900 kök Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edildi
Genel 28.08.2019, 12:56
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 123 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaağaç köyü Gölbaşı mevkisinde Ş.Ö. ve H.A'ya ait ayçiçeği ekili tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Kenevirler jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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