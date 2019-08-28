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Ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri bulundu

- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlalarında tespit edilen 123 bin 900 kök Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edildi

Genel 28.08.2019, 12:56
Ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 123 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaağaç köyü Gölbaşı mevkisinde Ş.Ö. ve H.A'ya ait ayçiçeği ekili tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada Ş.Ö'ye ait tarlanın iç kısımlarında 100 bin 500, H.A'ya ait tarlada ise 23 bin 400 kök Hint keneviri buldu.

Kenevirler jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#ayçiçeği tarlası #hint keneviri #imha #jandarma #Kırklareli
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