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Aydın'da baba oğulun kavgası kanlı bitti
- Nazilli ilçesinde kavga eden baba ile oğlu ağır yaralandı
Genel 08.09.2019, 05:23 08.09.2019, 07:47
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bıçaklı ve silahlı kavga eden baba ve oğlu ağır yaralandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu belirtilen baba C.İ, bıçakla oğluna saldırdı. Yaralanan R.İ. de elinden aldığı bıçakla babasını yaraladı ve ardından da yanındaki arkadaşı G.A. ile kaçmaya çalıştı. Evdeki pompalı tüfeği alan C.İ. asansöre binen oğluna 2 el ateş açtı.
Olay yerinden uzaklaşan G.A. ise yakındaki Nazilli Devlet Hastanesine giderek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.İ, daha sonra Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
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