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Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Özkan Şahan (31) idaresindeki 09 NA 470 plakalı cip, Bağcıllı Mahallesi'nde devrildi. Kazada, sürücü ile Firdevs Erdem (56), Gözde Çeltiklioğlu...

Genel 10.09.2019, 16:24 10.09.2019, 16:59
Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Özkan Şahan (31) idaresindeki 09 NA 470 plakalı cip, Bağcıllı Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü ile Firdevs Erdem (56), Gözde Çeltiklioğlu (23), Günnür Çeltiklioğlu (49) ve Aynur Üstün (48) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aynur Üstün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#1 ÖLÜ #4 yaralı #aydın #cip #devrilme #kaza
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