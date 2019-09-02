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Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın karşı şeride geçip 2 arabaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Söke-Argavlı kara yolunda Mahfuz Köse yönetimindeki 06 BB 0617 plakalı...

Genel 01.09.2019, 21:23 01.09.2019, 23:31
Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı
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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın karşı şeride geçip 2 arabaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke-Argavlı kara yolunda Mahfuz Köse yönetimindeki 06 BB 0617 plakalı otomobil, Söke istikametine seyir halindeyken orta refüjü aşarak karşı yönde seyreden Mehmet Duru yönetimindeki 35 AIS 467 plakalı otomobil ile Kayhan Demirci idaresindeki 35 KY 450 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Köse ve Duru ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nermin Tulumen, Hülya Aydın, Metehan Demirci, Damla Buse Demirci, Günay Demirci ve Ceyda Köse yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ceyda Köse'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

#hastane #orta refüj #trafik kazası #yaralı
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