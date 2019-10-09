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Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri açıklarında hareket halindeki...
Genel 09.10.2019, 18:41
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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