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Aydın'da belediye başkanının makam aracına haciz konulması

- İncirliova Belediye Meclisinde, haciz yoluyla alınmak istenen makam aracının, hizmet aracı olarak tahsis edilmesi kararı alındı

Genel 01.10.2019, 17:34
Aydın'da belediye başkanının makam aracına haciz konulması

AYDIN (AA) - İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, haciz yoluyla alınmak istenen makam aracının, Belediye Meclisi kararıyla "hizmet aracı" olarak tahsis edildiğini bildirdi.

Aytekin Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyelerinde iki aracın bulunduğunu, Belediye Meclisi kararıyla bunlardan birini Zabıta Müdürlüğüne, diğerini de İmar Müdürlüğüne tahsis ettiklerini kaydetti.

Aydın İcra Müdürlüğüne itiraz edeceklerini aktaran Kaya, "Benim derdim makam aracı değil, zaten kullanmıyorum. Makam aracı düşkünü hiç değilim. Bana kendi aracım yetiyor. Benim derdim İncirliova Belediyesinin onuru, şerefi. Belediyemizin ve İncirliovamızın adı böyle haciz, icra gibi kötü olaylarla anılmamalı. İncirliova bunu hak etmiyor." diye konuştu.

Belediyede 2014 yılında işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödenmiş, geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesince belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verilmişti.

Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapatmış daha sonra da haciz işlemi uygulanmaması için şantiye deposuna kaldırmıştı.

#belediye #İncirliova #makam aracı
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