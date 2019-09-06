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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2019

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı.R.M. (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'nda tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya...

Genel 06.09.2019, 02:08
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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AYDIN (AA) - Aydın'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

R.M. (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'nda tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, R.M'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan R.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

#bıçak #kavga #yaralı
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