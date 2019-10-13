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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Engin Salık (25) idaresindeki 09 BV 268 plakalı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Atça Sanayi Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden...

Genel 11.10.2019, 22:12
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Engin Salık (25) idaresindeki 09 BV 268 plakalı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Atça Sanayi Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden Serpil Kığılı yönetimindeki 09 V 1465 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Salık'ın, Nazilli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

#trafik kazası #ölü #motosiklet
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