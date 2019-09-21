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Ayılar kış uykusu için enerji depoluyor
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı’ndaki 79 ayı, kış uykusu için enerji topluyor.
Genel 21.09.2019, 15:54
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı’ndaki 79 ayı, kış uykusu için enerji topluyor.
302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara bakıcıları tarafından çok iyi bakılıyor. Kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde Kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise Kasım sonu ve Aralık ayında başlıyor. Bu sürecin Şubat ayı ve Şubat ayı sonuna kadar devam ettiği görülüyor.(Süleyman Aydın/İHA)
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