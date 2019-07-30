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AYM: Bu tür açıklamalara yargısal tepkide hassas davranılmalı (2)
KARŞI OY GEREKÇESİ Anayasa Mahkemesi, ihlal kararını oyçokluğuyla alırken Serdar Özgüldür, Burhan Üstün, Muammer Topal, Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş karşı oy kullandı. Gerekçeli...
Genel 30.07.2019, 19:14
KARŞI OY GEREKÇESİ
Anayasa Mahkemesi, ihlal kararını oyçokluğuyla alırken Serdar Özgüldür, Burhan Üstün, Muammer Topal, Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş karşı oy kullandı. Gerekçeli kararın sonuna karşı oy kullanan üyelerden Özgüldür, Üstün, Topal ve Güleç’in imzalarının bulunduğu 3 maddelik karşı oy gerekçesi de eklendi.
Anayasal düzenlemelerin öğretim üyelerine 'devlete sadakat' borcu yükleyen bölümlerinin hatırlatıldığı karşı oy gerekçesinde, "Devlete sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak sıfat ve isnatların esasen ifade hürriyeti ile karşılanması mümkün değildir. Yeri gelmişken işaret etmek gerekir ki genel olarak çalışanların ve kamu görevlilerinin işverenlerine ve devlete olan sadakat borçlarının ihlal edildiği durumlarda, AİHM ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleleri gerekli ve orantılı bulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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