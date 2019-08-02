AYM’nin skandal kararına tepkiler büyüyor

Anayasa Mahkemesinin ’Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi’ metnine imza atanlarla ilgili verdiği karara tepkiler sürüyor. Aileler suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Anayasa Mahkemesinin, sözde “Barış Bildirisi” adı altında terör propagandası yapan ve Türk askerine iftira atan akademisyenlerle ilgili ‘hak ihlali’ kararına tepkiler gün geçtikçe büyüyor.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 2016 yılının Ağustos ayında yapılan saldırıda şehit olan Harun Maytalman’ın ailesi AYM’nin bu kararına tepki gösterdi. Şehit babası Cemal Maytalman, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Şehidimizin annesi Sevgi Maytalman da karara tepki gösterdi.Şehit polis Harun Maytalman’ın kayınpederi Şenel Pürçek de alınan kararı eleştirdi.

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çukurca köyü kırsalında 2017 yılında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın Babası Zekeriya Akdağ alınan kararla akademisyenlerin aklanmasına tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er de Anayasa Mahkemesinin aldığı ‘hak ihlali’ kararının şehit ve gazi ailelerini derinden üzdüğünü söyledi.

(İHA)