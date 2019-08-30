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Aynı anda havalanan 10 flyboard ile rekor denemesi

- Antalya'da beş yıldızlı bir otelde, 10 bin metrekarelik havuzda flyboardlar dünya rekoru için aynı anda havalandı

Genel 30.08.2019, 13:12 30.08.2019, 15:37
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ANTALYA (AA) - Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde, 10 bin metrekarelik havuzda flyboardlar, dünya rekoru için gösteri gerçekleştirildi.

Serik ilçesindeki otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yaklaşık 200 kişilik dansçı grubu ve turistlerin katıldığı kortejle başlayan etkinlik, havuza kadar sürdü. Dansçılar, havuz kenarında hazırlanan sahnede gösteri yaptı. Otelin kulesine açılan 33 metre boyundaki Türk bayrağı dikkati çekti.

Ardından 10 bin metrekarelik havuzda 10 genç, dünya rekoru kırabilmek için aynı anda flyboard gösterisi gerçekleştirdi. Gösterileri oteldeki tüm turistler ilgiyle izledi.

Otelin genel müdürü Enis Özsinan, geçen yıl 30 Ağustos'ta 3 bin kişilik misafiri aynı anda havuza sokarak rekor kırmak için çalıştıklarını, bu yıl ise farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

#antalya #belek #Flyboard #Granada Luxury Belek Otel #Serik
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