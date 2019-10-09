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Ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Gazi İlyas Mahallesi'nde ikamet eden I.A. (40) ile eşi H.A. (42) arasında bilinmeyen nedenle...

Genel 09.10.2019, 19:17
Ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gazi İlyas Mahallesi'nde ikamet eden I.A. (40) ile eşi H.A. (42) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. H.A. bu sırada I.A'yı bıçakla yaraladı.

Daha sonra polisi arayan H.A, eşiyle kavga ettiğini ve eşinin öldüğünü, kendisinin de yaralı olduğunu ihbar etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, I.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı H.A. polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılırken, kadının cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı, bu sırada I.A'nın koruma kararı aldırdığı ve 27 Eylül'de karar süresinin dolduğu öğrenildi.

#balıkesir #cinayet #edremit
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