Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
- Samsun'da sokakta tartıştığı kız arkadaşını 10 yerinden bıçakla yaralayan, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de darbeden şüpheli, kız arkadaşının tedavi gördüğü hastanenin yakınlarında gözaltına alındı
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokakta bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, yakalandı.
Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K'yi (33) 10 yerinden bıçaklayan İ.H.Ş. (50), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
İddiaya göre, dün, İ.H.Ş, Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K. (33) ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda İ.H.Ş, yanında bulunan bıçakla S.K'yi 10 yerinden bıçaklamıştı. İ.H.Ş, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de darbetmişti.
S.K, ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, darbedilen kişi de hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi için emniyete götürülmüştü.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:41
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2