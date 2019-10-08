Azerbaycan'da muhalifler gösteri düzenledi
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, meclis dışındaki muhalif partilerin oluşturduğu "Milli Şura" adlı koalisyon, hükümet karşıtı protesto düzenledi. Bakü Valiliği yakınlarında düzenlenen izinli gösteriye Milli Şura üyeleri ve destekçileri...
Genel 08.10.2019, 15:43
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, meclis dışındaki muhalif partilerin oluşturduğu "Milli Şura" adlı koalisyon, hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Bakü Valiliği yakınlarında düzenlenen izinli gösteriye Milli Şura üyeleri ve destekçileri katıldı.
Yönetim aleyhine sloganların atıldığı, pankartların açıldığı mitingde yapılan konuşmalarda, adi suçlardan hüküm giyen fakat muhaliflerce siyasi tutuklu oldukları öne sürülen kişilerin salıverilmesi, toplantı ve gösteri özgürlüğünün kısıtlanmaması talep edildi.
Yaklaşık bir saat süren gösteri, bildiri okunmasının ardından sona erdi.
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