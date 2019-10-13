Son Dakika
Resulayn’da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu’na teşekkür
"Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak"
Futbol: Toplu sonuç
Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”
Erbil'de "Barış Pınarı Harekatı" anlatıldı
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor

Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycanlı gaziler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.Karabağ...

Genel 12.10.2019, 16:44
Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycanlı gaziler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Karabağ gazilerinin kurduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bakü'de, Gençliğe Yardım Fonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda gazi ve üniversite öğrencisi katıldı.

Terhis Edilen Askerlerin Gençleri Mariflendirme Birliği Başkanı Emin Hesenli, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini, binlerce Azerbaycanlı'nın Türk ordusu ile omuz omuza savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Harekatın teröre karşı başlatıldığını vurgulayan Hesenli, "Bu Türkiye'nin güvenlik sorunudur. Türkiye Afrin'de olduğu gibi burada da zafer kazanacaktır. Her zaman Türkiye için savaşmaya hazırız. Türkiye bizim kendi vatanımızdır." dedi.

Azerbaycan Vatan Savaşı Gaziler Birliği Başkanı Fuzuli Rzaquliyev de "Nerede Türk sözü varsa biz savaşçılar oradayız. Biz Türk ordusunun kazanacağına inanıyoruz. Savaşmaya hazırız. Nerede Türk yaşıyorsa orası bizim vatanımızdır." ifadelerini kullandı.

Karabağ gazisi, Azerbaycan Milli Kahramanı Vahit Guliyev de Türkiye'nin teröre karşı başlattığı harekatı sonuna kadar desteklediğini kaydetti.

Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan gaziler, "Bir millet, iki devlet, Azerbaycan-Türkiye", "Türkiye seninle gurur duyuyoruz" sloganları attı.

#azerbaycan #destek #Barış Pınarı
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@