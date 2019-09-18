Azez'de terör saldırıları: 2 ölü
- Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde peş peşe düzenlenen terör saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi
AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde art arda düzenlenen terör saldırılarında iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.
Askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde ve hemen ardından ilçenin doğusundaki Nidde köyünde bombalı terör saldırıları düzenlendi.
İlçe merkezinde bir evin girişine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir sivil yaşamını yitirirken, Nidde'de ise bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir sivil öldü, bir sivil yaralandı.
Saldırılar nedeniyle hasarın oluştuğu yerlerde, yerel emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırdı.
Terör saldırılarını henüz üstlenen olmadı.
Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezinde 3 Eylül'de bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir sivil yaşamını yitirmiş, 11 sivil yaralanmıştı.
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