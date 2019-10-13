Son Dakika
Tel Abyad’da terör paçavraları bir bir kaldırılıyor
Bakan Kasapoğlu'dan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik
TBMM Başkanı Şentop: “Arakan’da barış ancak Rohingaların geri dönmeleri ile mümkündür"
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi
Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu

Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı

- Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesine şehadet haberi verildi

Genel 11.10.2019, 18:41
Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı

BİLECİK (AA) - Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, şehit Bilgen'in 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek, şehadet haberini anne Nezahat Bilgen'e verdi.

Haberi duyan Bilgen'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.

Babasının İstanbul'da olduğu öğrenilen şehidin evinin önüne Türk bayrakları asıldı.

Bilgen'in cenazesi, yarın Bozüyük Asri Mezarlığında toprağa verilecek.



#bilecik #şehit
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@