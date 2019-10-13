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Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı
- Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesine şehadet haberi verildi
Genel 11.10.2019, 18:41
BİLECİK (AA) - Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, şehit Bilgen'in 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek, şehadet haberini anne Nezahat Bilgen'e verdi.
Haberi duyan Bilgen'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.
Bilgen'in cenazesi, yarın Bozüyük Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
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