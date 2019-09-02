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Babasını keser ve bıçakla öldürdüğü iddiası

- Sakarya'da tartıştığı babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi

Genel 02.09.2019, 11:31
Babasını keser ve bıçakla öldürdüğü iddiası
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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye gönderildi.

Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak'taki apartmanda tartıştığı babası Abdullah A'yı keser ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen Resul A'nın savcılık sorgusu devam ediyor.

Öte yandan şüpheli Resul A'nın evin kapısını polislere kendisi açtığı ve "Gelmeseydiniz, intihar edecektim." dediği öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak'taki apartmanda dün Resul A. babası Abdullah A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan komşular, durumu polise bildirmişti.

Olay yerine gelen sağlık personeli keser ve bıçak darbeleriyle yaralanan Abdullah A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Resul A. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

#baba #Oğul #sakarya #tartışma
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