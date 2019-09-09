SUSE (AA) - Tunus'ta 15 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bağımsız adaylarından, eski Başbakan Hammadi el-Cibali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dayatmalar, para ve basın yoluyla ülkesinin ulusal egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı Cibali, seçim kampanyası kapsamında geldiği Suse kentinde basın toplantısı düzenledi.

Dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunan Cibali, AA muhabirinin Abu Dabi ile Tunus arasındaki ilişkiler hakkındaki sorusuna karşılık, "BAE dayatmalar, para ve basın aracılığıyla Tunus'un ulusal egemenliğini ihlal ediyor. Tunus'un egemenliği, devrimin getirdiği değerler, halkların zaferi ve insan haklarına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkeler Cezayir ve Libya ile iş birliğinin desteklenmesi çağrısında bulunan Cibali, bu konunun savunma ve ulusal güvenliğin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Cibali, diplomaside yeni bir dil oluşturmak istediğini ve yurt dışında Tunus'un dostlarını bir araya getirerek, bu yolla ülkeye hizmet edilmesi için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı makamına gelecek herkesi teşvik edeceklerine işaret eden Cibali, Nahda Hareketinden destekçilerine meseleyi meşruiyet ve bölünme anlamında ele almamalarını, vatana aidiyet kavramını geliştirerek, devlet için çalışılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Uzun yıllar Nahda Hareketi Genel Sekreterliği görevini yürüten Cibali, Tunus'ta 2011'de devrimin ardından kurulan koalisyon hükümetine de başkanlık etmişti.

Başbakanlıktan 2013'te istifa eden Cibali, 2014 sonunda Nahda'dan da ayrılmıştı.

- Seçimler 15 Eylül'de



Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.



Yüksek Seçim Komisyonunun onayladığı aday listesinde Cibali'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, Başbakan Yusuf Şahid, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, Nahda Hareketinin adayı Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro ve medya patronu Nebil el-Karvi dikkati çekiyor.



Birinci turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi halinde en çok oyu alan iki isim ikinci turda yarışacak.



Tunuslular, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından 6 Ekim'de bu kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.



