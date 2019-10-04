BAE ve ABD iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı
ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD, bölgenin istikrarını hedef alan sorunlara karşı koymak için iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah...
Genel 04.10.2019, 22:20
ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD, bölgenin istikrarını hedef alan sorunlara karşı koymak için iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.
Görüşmede taraflar ortak çıkarları güçlendirmek, aşırılık ve terörizmle mücadele, Orta Doğu'ya parlak bir gelecek inşa etme konularında Abu Dabi ile Washington arasındaki iş birliğinin devam etmesinin önemini vurguladı.
Bölgenin istikrarını hedef alan sorunlara karşı koymak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varılan görüşmede, BAE ile ABD arasında güvenlik ve ekonomi alanında var olan iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin yolları da ele alındı.
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