BAE Yemen'deki saldırılarını “misilleme“ olarak açıkladı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ,Yemen'in geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef almasının "silahlı grupların Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki koalisyon güçlerine yönelik saldırısına misilleme olarak" gerçekleştirdiğini duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "silahlı grupların Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki koalisyon güçlerine yönelik saldırısına misilleme olarak, çarşamba ve perşembe günü terör milislerinin hava saldırısı ile hedef alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon, milislerin koalisyon güçlerini hedef aldıkları yönündeki sahadan gelen kesin bilgiler sonrası, koalisyon askerlerine yönelik herhangi bir askeri tehdidi önlemek için doğrudan müdahaleye gerek duyulması üzerine belirli hedeflere yönelik icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını, olayda asker ve sivil can kayıpları olduğunu açıklamıştı.

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan 15 hava saldırısında çoğu asker 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

- Güneydeki gelişmeler

Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı ancak BAE'ye ait uçakların bugün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.