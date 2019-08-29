Son Dakika
Keçiören’de korkutan yangın
Quaresma, Kasımpaşa’da
PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
İngilizler Boris Johnson’a karşı imza topluyor
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan ’Kapalı Maraş’ mesajı
Aykut Kocaman’a genç sporculardan yoğun ilgi
Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
Avrupa’da panik: 100 kişi hayatını kaybetti
"Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır"

BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı

- Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava saldırılarına maruz kalan Yemen hükümet güçleri saflarında en az 10 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Genel 29.08.2019, 13:49
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı
banner63

İSTANBUL (AA) - Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava saldırılarına maruz kalan hükümet güçlerinden en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin geçici başkenti Aden'de bulunan hastanelere 51 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 10'unun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

BAE tarafından düzenlenen saldırıların aralarında sivillerin de bulunduğu ölü ve yaralılarla sonuçlandığını aktaran Hadrami, uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bu saldırıları kınamaya, barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırmıştı.

Arap koalisyonuna da çağrıda bulunan Hadrami, Suudi Arabistan yönetiminin de hiçbir gerekçesi olmayan askeri gerginlikler karşısında Yemen hükümetinin yanında yer alması gerektiğini vurgulamıştı.


#Sınır Tanımayan Doktorlar #yemen
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@